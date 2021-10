Búzios realizará o dia “D Outubro Rosa” neste sábado

Neste sábado (23), a Secretaria de Saúde de Búzios em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso realizará o dia “D Outubro Rosa”, com mais de mil exames de mamografias disponibilizados para a Campanha Outubro Rosa. O dia “D Outubro Rosa” terá início às 8h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com termino às 14h.

Nas atividades oferecidas do dia “D Outubro Rosa”, as mulheres terão orientações sobre auto exame das mamas, medidas preventivas contra o câncer de mama, exames clínicos e solicitações de mamografia.

O Outubro Rosa busca divulgar e informar sobre o câncer de mama, tornando o acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento acessível para toda a população. Com isso, a ação visa mostrar a importância do diagnóstico precoce e diminuir mortalidade causada pela doença.

A secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, frisa a importância da conscientização do câncer de mama, além das medidas preventivas, e diz que a prevenção é a melhor arma para salvar vidas.

De acordo com o Secretário de Saúde, Leônidas Heringer, o município já disponibiliza diariamente a marcação do exame de mamografia, mas para colaborar com a Campanha Outubro Rosa, foi realizado um reforço disponibilizando mais de mil exames em todas as UBS do município.