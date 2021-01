Búzios recebe secretário Estadual de Saúde

O Prefeito, Alexandre Martins, recebeu o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Carlos Alberto Chaves, na manhã desta quarta-feira (27), na sala de convenções do Rio Búzios Beach Hotel.

A pauta principal do encontro foi a reabertura do Hospital da Barra de São João, unidade que foi referência durante muitos anos na região e recebia pacientes de outras cidades do litoral, além de fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea – oportunidade de trabalhar em conjunto e buscar verbas estaduais e federais para atender as demandas da população. Na oportunidade, também foi discutido o processo de vacinação no balneário.

​A ocasião contou com a presença dos Prefeitos de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, Fábio do Pastel e Vantoil Martins, respectivamente, do Subsecretário de Iguaba, Waldeci Junior, do Subsecretário de São Pedro da Aldeia, Marcelo Fonseca, do Subsecretário de Cabo Frio, Beto Nogueira, do Subsecretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, do Deputado Estadual, Pedro Ricardo e da comitiva da Secretaria de Saúde do Estado. Em razão ao diagnóstico positivo para Covid-19, o Secretário Municipal da pasta esteve presente em conferência virtual.

Alexandre Martins, que conduziu a reunião, agradeceu a presença de todos e pontuou o comprometimento do Secretário Estadual de saúde e sua equipe, que estão engajados para fazer a diferença na Baixada Litorânea.

“Quero agradecer a presença do Secretário e toda a sua comitiva, por toda força e empolgação. Sua presença aqui na região dos lagos é muito importante”, frisou o chefe do Executivo.

O Secretário da pasta buziana, Dr. Marcelo Amaral, também comentou sobre a importância dessa integração entre Estado e Município.

“São com ações como essas que a gente acredita que vai fortalecer a parceria. A região tem potencialidade. Em breve conseguiremos resolver 95% das demandas da região. Será um diferencial”, disse o Secretário.

A reabertura do Hospital Regional Gélio Alves Faria, mais conhecido como Hospital da Barra de São João, é uma reivindicação antiga, e encontra-se de portas fechadas há quase 10 anos. A gestão atual está na luta para entregar a unidade à população, que servirá como referência no combate à pandemia.