Búzios se destaca no cenário internacional como principal destino turístico do Brasil em 2021

A península buziana vem ganhando destaque no cenário nacional por ter alcançado o terceiro lugar no site turístico Trip Advisor como principal destino turístico promissor do Brasil em 2021, ou seja, o mais procurado do país.

A cidade que mantém suas origens, preservando suas características com estilo arquitetônico colonial, belas praias e paisagens encantadoras, também conquista um seleto público, dando um certo charme para quem as visita.

Neste cenário pós pandêmico, com liberação de eventos, principalmente casamentos, a cidade torna-se um lugar ideal para programar as férias ou quem sabe realizar o tão sonhado matrimônio na beira da praia.

Tudo isso faz com que a bucólica cidade desponte no cenário turístico como o destino promissor e perfeito para os turistas do Brasil e do Mundo.

De acordo com o secretário da Pasta, Dom de Búzios, o setor está aquecendo, com a maioria da população imunizada, a tendencia é melhorar.

“Tenho certeza que Búzios vai ser o primeiro destino turístico internacional. O prefeito tem nos dado autonomia, a cidade começa receber um público diferente; nesse feriado de 7 de setembro, a ocupação foi de 90% em cima dos 70% permitido por decreto. É motivo de muita alegria, nossa cidade já foi premiada como melhor “destino sol do mundo”, Búzios tem sol o ano inteiro, isso conta muito. Nossa meta é ser o numero um, tenho muito orgulho em ser o gestor dessa pasta”, enfatizou Dom.