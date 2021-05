Búzios sedia 16ª Jornada Internacional de Cirurgia Plástica

Teve início nesta quarta-feira (26), a 16ª Jornada Internacional de Cirurgia Plástica, no Hotel Ferradura Resort. Após um ano e seis meses de pandemia, o primeiro evento presencial de cirurgia plástica autorizado no país, por isso foi batizado de “ 1º Euro Brazilian Meeting “.

A 16ª Jornada Internacional de Cirurgia Plástica termina no próximo sábado (26), serão quatro dias de programações cientificas, com mesas redondas sobre vários temas entre eles: inovações, implantes, papel social da cirurgia plástica, contorno corporal e fórum sobre vários temas relacionados a cirurgia.

O Secretário de Saúde de Búzios Dr. Marcelo Amaral também está participando da jornada, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Estado do Rio de janeiro (SBCP-RJ). De acordo com o Secretário, a adequação tem que existir para que o mundo não pare.

O entendimento é que o aprendizado, o estudo continuo teve ser fortalecido, temos que ampliar nossas qualificações, estamos vivendo um novo momento. Búzios está realizando o primeiro encontro hibrido, aonde profissionais de várias partes do país, e do mundo vão trazer conhecimentos, isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, disse Marcelo Amaral.

A Secretaria de Saúde de Búzios, com o Presidente da SBCP-RJ Marcelo Dhaer desenvolveu todo o protocolo de segurança, deslumbrando a realização deste evento com máxima segurança. Considerando que parte dos convidados já estão vacinados, bem como, foi criado todo o mecanismo de distanciamento, de higienização, álcool em gel não só para atender a questão de prevenção como também dar a condição de segurança a todos seus membros.

Apenas uma quantidade restrita de convidados vão participar presencialmente, a maioria participará através da transmissão online.