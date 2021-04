Búzios sedia amistoso de futebol para amputados

Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e Secretaria de Esporte e Lazer, a entidade Futebol de Amputados de Rio das Ostras (FARO), irá promover um amistoso de futebol de amputados no próximo sábado (24), no Ginásio Poliesportivo do INEFI, às 16h. A equipe de amputados, jogará contra a equipe de futebol feminina de Búzios, Guerreiras Futebol Clube.

O FARO é formado por um time de atletas de Rio das Ostras e de municípios vizinhos e tem o objetivo de divulgar a modalidade de futebol de amputados na região. Segundo a Secretária Joice Costa (Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda), Búzios não tem nenhum time de futebol para amputados, é necessário incentivar a categoria.

“Será um amistoso para divulgarmos a modalidade de Futebol de Amputados em Búzios e assim mostrar que mesmo em meio a pandemia ainda há motivos para celebrar a vida e sempre sermos gratos”, disse Joice Costa.

Nesta terça-feira (20), às 19h, será transmitida uma LIVE para falar sobre o evento, através da página da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, com a presença do Secretário de Esporte e do Lazer, Luiz Augusto da Silva Braga e do presidente do FARO, Ângelo Morote.