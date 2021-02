Búzios sediará o IV Encontro Estadual de Guardas Femininas

Uma comissão de Guarda Civil Metropolitana (GCM’s), responsável pela organização do encontro, foi recebida pela equipe da Secretaria da Mulher e do Idoso para acertar os detalhes do evento.

Na reunião foram tratados assuntos como, data, local, tema, protocolo de prevenção da Covid-19, palestrantes e todo aparato operacional para que a cidade possa sediar a atividade. Ficou acertado que ocorrerá em maio e em breve as inscrições já estarão disponíveis. Estima-se que cerca de 500 agentes ao todo, estejam presentes.

O Encontro de GCM’s, acontecerá no estado pela quarta vez e recebe agentes do sexo feminino das Guardas Municipais de todo país. Tem como objetivo, discutir assuntos relevantes de segurança pública, através da atividade feminina na categoria. Fomentar políticas públicas neste sentido, também é visto como um pilar do encontro.

Além das GM’s de Búzios que fazem parte da comissão, a reunião contou ainda com a presidente estadual do evento, Kátia Bastos, que é Guarda Municipal de Niterói há quase 20 anos. O comandante da GCM, também esteve presente na abertura do trabalho e afirmou que, embora o evento seja essencialmente feminino, toda a corporação irá trabalhar para o sucesso do encontro.