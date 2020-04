Búzios também registra longas filas na agência da Caixa Econômica Federal

Búzios, a exemplo das demais cidades por todo o país, registra longas filas e pontos de aglomeração nas agências da Caixa Econômica Federal em razão do pagamento da 1ª parcela de R$ 600,00 (seiscentos reais) do Auxílio Emergencial realizado pelo governo, durante o período da pandemia do coronavírus.

De acordo com as orientações da Caixa Econômica Federal, os beneficiários que já receberam o crédito na poupança digital, podem efetuar o saque, em dinheiro, nos caixas eletrônicos das agências da Caixa, como também nas casas lotéricas e nos pontos “Caixa Aqui”, conforme o calendário estabelecido com o mês de nascimento. Estes beneficiários devem acessar o aplicativo Caixa Tem, para que seja gerado um código autorizando o saque.

As pessoas que têm conta poupança na Caixa, ou que têm conta em outros bancos, não precisam comparecer às agências da Caixa. Podem efetuar pagamentos e transferências com o cartão da conta ou pelo aplicativo do banco, evitando filas e aglomerações.

Acompanhe o calendário abaixo:

Dia 27/04 – Nascidos em Janeiro e Fevereiro

Dia 28/04 – Nascidos em Março e Abril

Dia 29/04 – Nascidos em Maio e Junho

Dia 30/04 – Nascidos em Julho e Agosto

Dia 04/05 – Nascidos em Setembro e Outubro

Dia 05/05 – Nascidos em Novembro e Dezembro.