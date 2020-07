Búzios tem cinco praias liberadas para o esporte a partir de amanhã

A Prefeitura de Búzios informa que na quinta-feira, dia 23, foi publicado o Decreto nº 1.454 de 20 de julho de 2020, que libera a reabertura das Praias de João Fernandes, Tucuns, Ferradura, Brava e Canto para a prática de esportes individuais, tais como corrida, caminhada, stand-up, surf, natação, vela, canoagem e mergulho submarino, a partir do próximo sábado, dia 25 de julho de 2020.

Vale lembrar que as Praias de Geribá e Manguinhos (em toda sua extensão), já estavam liberadas desde o dia 22 de maio, de acordo com o Decreto nº 1.415. Sendo assim, as demais praias do município permanecem fechadas.

O decreto está disponível no Boletim Oficial n° 1.093, dos dias 17 de julho a 23 de julho de 2020, através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=846.