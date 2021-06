Búzios tem exposição “Nossa Fé Junina”

Nesta semana, a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico deu início a exposição “Nossa Fé Junina”, que conta sobre a devoção tradicional da catolicidade popular Santo Antônio, São João e São Pedro.

No Brasil, as festas juninas estão marcadas por muitas intervenções da cultura popular. A fé e a cultura caminham lado a lado.

Em Armação dos Búzios, os registros da devoção a Santo Antônio nos remetem a antiga fazenda da Ferradura, onde a família de Dona Cornélia realizava os festejos em honra ao Santo.

Os relatos narram que a pequenina imagem do Santo ficava guardada na histórica Capela de Sant’Anna e que era conduzida até a Ferradura ao som da sanfona, onde um “Arraiá” era preparado. E nos festejos, acontecia ladainha e muito forró, na década de 50 no quilombo da Rasa a devoção a Santo Antônio retorna com a doação das terras e a construção da Capela realizada pela família Gonçalves.

Já a festa de São João acontecia no Bairro de Saco Fora, hoje conhecido como Bairro São José.

“Já a nossa tradicional festa de São Pedro, Padroeiro dos Pescadores, esse ano, devido a pandemia, não vai acontecer, não teremos a festa no Morro da Igreja, na Praça dos Pescadores e a procissão marítima. Mas estamos esperançosos para o mais breve possível estarmos unidos novamente e festejando a nossa cultura popular.” Disse o secretário da pasta, Romano Lorenzi.

O Prefeito Alexandre Martins ressaltou sobre a importância de preservar as nossas tradições.

“Que essa exposição seja um convite à reflexão da importância de preservar as nossas tradições. Fica aqui o meu respeito a nossa cultura tradicional” – disse Alexandre.