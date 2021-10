Búzios terá palestras sobre prevenção ao câncer de mama

A Secretaria da Mulher e do Idoso realizará nesta quarta-feira (06) em parceria com a Secretaria de Saúde várias palestras sobre a importância da conscientização da prevenção ao câncer de mama, a partir das 13h, na sede da secretaria.

No evento serão abordados temas como alimentação saudável, prática de exercícios, visita regular ao médico, cuidados com a saúde mental, entre outros.

De acordo com a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, o cuidado com a saúde da mulher é prioridade nas ações propostas pela secretaria, e a informação sobre prevenção e hábitos saudáveis é parte importante da atuação nas políticas públicas do município.

Programação do evento:

13:40 – A importância da prática de exercícios físicos – aula de ginástica com prof.ª Talita;

14:00 – Alimentação saudável – Médico cardiologista e geriatra, Dr. Francisco Neto – degustação do suco e chá;

14:30 – Prevenção do câncer de mama e ações da saúde – Dra. Priscila – demonstração do autoexame;

15:10 – Apresentações de Associações de Apoio as Pessoas com Câncer de Mama e importância desse apoio aos pacientes com câncer – com Penha Acioli.

15:30 – Cuidado da saúde mental e emocional e apresentação das oficinas que acontecem nas associações.

16:30 – Café da tarde

O câncer de mama é um dos desafios do cenário atual de enfrentamento as doenças crônicas no brasil e no mundo. É o mais incidente entre as mulheres, são em média 2,1 milhões de novos casos no mundo.

Pequenas atitudes diárias podem fazer a diferença e diminuir o risco do câncer de mama.