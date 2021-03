Búzios terá Via Sacra Virtual na sexta-feira da paixão

Este ano, a tradicional Via Sacra encenada a mais de 20 anos em Armação dos Búzios, terá novo formato devido a pandemia do novo Coronavírus.

A Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, com apoio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e artistas locais, produziram uma Via Sacra Virtual, com intuito de celebrar de forma segura a Páscoa.

As cenas foram gravadas ao ar livre, com elenco reduzido, todas as cenas que antecederam a morte e ressurreição de Cristo foram orientadas pelo pároco Padre Cosme Neves.

A equipe se empenhou ao máximo para que as gravações ficassem bem reais, de forma que as pessoas se sentissem presentes no evento.

Todas as medidas de segurança, em relação ao Covid-19, foram respeitadas.

O evento será transmitido online na sexta-feira (2), a partir das 19h, nas redes sociais da Paroquia de Búzios.