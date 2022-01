Búzios vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em imunossuprimidos

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na próxima semana a quarta dose (D4) da vacina contra Covid-19 para pessoas acima de 18 anos que tenham imunossupressão. A recomendação do reforço é do Ministério da Saúde e foi dada no dia 20 de dezembro.

A vacinação será realizada na terça, quarta, quinta e sexta-feira (11, 12, 13 e 14) para pacientes com comprometimento no sistema imunológico, como: pacientes transplantados, tratamento de câncer, estão em diálise, que vivem com vírus HIV, a partir das 14h, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:

– Terça-feira (11), nas UBS: Olavo da Costa, Arpoador/ Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.

– Quarta-feira (12), nas UBS: Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças.

– Quinta-feira (13), nas UBS: Olavo da Costa, Arpoador/ Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.

– Sexta-feira (14), na UBS: Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, o intervalo tem que ser de, pelo menos, quatro meses, desde da última dose (D3).

