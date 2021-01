Búzios vai ganhar mais duas UBS

Diariamente pela manhã, o prefeito Alexandre Martins, percorre alguns bairros da cidade para fiscalizar, as obras em andamento no município, priorizando detalhes para conclusão de todas.

Nesta quarta-feira (27), ele esteve visitando a obra do UBS no Arpoador da Rasa, acompanhado do vice-prefeito e Secretário de Obras, Saneamentos e Drenagem, Miguel pereira.

O UBS do Arpoador está em fase de acabamento, na visita Alexandre Martins conversou com os engenheiros responsáveis, para saber os detalhes finais da obra.

Logo após, o prefeito visitou o UBS da Ferradura, e seguiu para outros compromissos, deixando Miguel Pereira, dar continuidade as visitas das obras do Trevo Do BarBuda, que durante anos o povo sofreu com os alagamentos no local, e a Escola Municipal Professor Manoel Juvenal Vieira, bairro Cem Braças.