Cabo Frio aborda Luta Antimanicomial

Com objetivo de enfatizar as ações e avanços no atendimento, além de abordar os temas que envolvem a luta pelos direitos das pessoas com transtornos mentais, a Secretaria de Saúde promoverá uma série de três palestras para celebrar o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, comemorado no próximo dia 18. Todas serão realizadas a partir das 19h.

A abertura foi nesta terça-feira (11) com o psiquiatra Pedro Gabriel Salgado. O tema foi “Os 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica: caminhos percorridos e futuros possíveis”.



No dia 18 será a vez da palestra “Saúde Mental e a População Negra”, com o psicólogo e secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes.

No dia 25, encerrando a programação, o tema abordado será “Questões em saúde mental em um contexto de pandemia: um olhar do trabalhador de saúde mental” com o coordenador da Equipe Volante em Saúde Mental de Tamoios, Ygot Sereno, e o servidor da Saúde Mental de Cabo Frio, Matheus Siqueira.

A programação é aberta ao público. O link de acesso deve ser solicitado pelo e-mail coordenacaosaudementalcf@gmail.com