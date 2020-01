Cabo Frio: Adolescente de 15 anos está desaparecida desde o dia 31 de dezembro

A adolescente Rita Beatriz Simões da Silva Coutinho, de 15 anos, está desaparecida desde o dia 31 de dezembro.

A família está desesperado procurando a jovem, ela é moradora do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

O desaparecimento de Rita foi registrado na 126ª DP de Cabo Frio.

“Eu estou desesperada atrás da minha filha. Eu estou no chão, já não tenho mais força. Pelo amor de Deus, quem estiver com minha filha, devolva. Me ajudem a achar minha filha. Se algum amigo estiver com ela, aconselhe para ela voltar para casa”, pede Letícia, a mãe.

Familiares pedem que souber de alguma coisa entrar em contato: (22) 998510616 ou (22) 999299324.