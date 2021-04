Cabo Frio amplia postos de vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima semana

A partir de terça-feira (27), a campanha de vacinação contra a Covid-19, em Cabo Frio, será ampliada para 16 postos de saúde. A imunização vai acontecer de terça à sexta-feira, das 9h às 17h.



Nas segundas-feiras as equipes realizarão a vacinação dos acamados, segundo a prefeitura.

O objetivo da mudança, segundo o secretário de Saúde Felipe Fernandes, é aumentar o acesso a vacinação, no bairro mais próximo, e evitar aglomerações devido ao aumento do número de pessoas por faixa etária, dividindo a vacinação em mais pontos na cidade.

Confira os locais de vacinação:

ESF Jardim Náutilus – Rua: Guiana s/n

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra nº 478

ESF Praia do Siqueira – Travessa Amapá s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu n° 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes s/nº

ESF Monte Alegre –Rua Harmonia s/n°

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo n°1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná n° 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/n

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto s/n°

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas Qd B Lt38

ESF Botafogo- estrada de Botafogo ,S/N

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araça – Estrada da Agrisa s/nº – Pacheco

Também para evitar aglomerações, Cabo Frio dividiu o grupo prioritário por gênero, sendo um dia de vacinação para homens e outro para mulheres.

De acordo com o município, a imunização permanece seguindo o calendário divulgado por grupo prioritário, além da aplicação de segundas doses.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. Já para segunda dose também é necessário apresentar o cartão de vacina constando a primeira aplicação, além do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Campanhas de vacinação simultâneas

Com o início da campanha contra a gripe, a secretaria de Saúde de Cabo Frio está trabalhando duas vacinas simultaneamente: Influenza e Covid-19. Para evitar aglomerações nos postos de saúde e cruzamento entre os públicos-alvo, as doses são aplicadas em locais diferentes.

“A vacinação contra a Covid-19 não será mais em polos. Atenderemos a população nos postos de saúde específicos para esta campanha, para não haver cruzamento de público-alvo. A orientação é que a pessoa não saia de casa de madrugada para fila, porque tem vacina para todo o público divulgado naquele dia”, diz Felipe Fernandes, secretário de Saúde.

Acamados permanecem recebendo a aplicação da vacina em domicílio após agendamento prévio. Quem ainda não se cadastrou para vacinação da primeira dose é necessário enviar e-mail para acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br e informar nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo e telefone de contato.

Já os profissionais de saúde, permanecem sendo previamente agendados. O calendário informando dias e horários será divulgado previamente, segundo o município. Quem estava agendado para datas anteriores mas perdeu o prazo, também deve comparecer para se vacinar. É obrigatório apresentar o comprovante de vínculo profissional ativo.

Quem já enviou e-mail para vacinacao@cabofrio.rj.gov.br deve aguardar o contato da secretaria por telefone ou via endereço eletrônico. Quem ainda não se cadastrou, deve enviar nome completo, declaração que comprove vínculo empregatício ativo, data de nascimento, telefones de contato, CPF, local de trabalho, profissão e cargo.

Além da vacinação nas unidades de saúde ESF Araçá e Angelim, equipes realizarão também a imunização dos moradores que fazem parte do grupo prioritário nos domicílios, pois atendem áreas rurais de difícil o acesso por transporte público.