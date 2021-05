Cabo Frio amplia vacinação contra o Covid para pessoas com 52 a 55 anos com comorbidades

No último fim de semana, Cabo Frio recebeu mais uma nova remessa da vacina contra a Covid-19, ampliando a imunização para pessoas de 52 a 55 anos com comorbidades. A Prefeitura também decidiu alterar os horários da imunização nas unidades de saúde específicas e drive-thru para otimizar o esquema de vacinação e evitar perdas após a abertura do frasco da vacina.

A partir desta semana, a vacinação ocorrerá nas unidades de saúde de terça a quinta-feira, das 9h às 16h, e na sexta-feira, será das 9h às 12h. No sistema drive-thru, a imunização tem horário reduzido, de terça a sexta-feira, das 9h ao meio-dia, para evitar perdas da vacina por conta da forma de armazenamento e do período de utilização do insumo após a abertura do frasco, já que a demanda está descentralizada.

As pessoas com comorbidades de 55 anos serão vacinadas com a 1ª dose na terça-feira (18), e na quarta-feira (19), serão as pessoas de 54 anos com comorbidades. Já na quinta-feira (20), é a vez de pessoas com comorbidades de 53 anos, e na sexta-feira (21) e na próxima terça-feira (25), são as pessoas com comorbidades de 52 anos.

A 1ª dose também estará disponível para pessoas com doença renal crônica em diálise, entre 18 e 59 anos, nos mesmos locais e horários, além dos deficientes auditivos e físicos permanentes cadastrados no BPC, de 18 a 59 anos, que serão imunizados na quarta-feira (19) e na sexta-feira (21), das 10h às 16h, na Escola Municipal Renato Azevedo, no bairro Parque Central, e no Centro Educacional Marli Capp, em Tamoios, e das 9h às 12h, no drive-thru. Os deficientes visuais e intelectuais que não comparecem na semana passada também poderão ser imunizados.

Além do documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência, também será obrigatório comprovar a condição de saúde por meio de cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos ou exames complementares. Os deficientes permanentes devem levar o laudo com o Cadastro Internacional da Doença (CID).

Já os profissionais de saúde previamente agendados serão vacinados no PAM de São Cristóvão e no PAM de Santo Antônio, na terça-feira (18) e quinta-feira (20), das 9h às 15h, com a primeira dose da vacina AstraZeneca. Os agendados para datas anteriores que perderam o prazo também devem comparecer, e é obrigatório apresentar o comprovante de vínculo profissional ativo. Lembre-se que para a segunda dose não é necessário agendamento, basta ir receber o imunizante nas terças ou quintas. Se a data marcada no cartão for em um dia sem vacinação, o profissional de saúde deve comparecer no PAM na semana seguinte à data agendada.