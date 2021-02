Cabo Frio: Bares na Passagem são multados por aglomeração

Dois bares da Passagem foram multados pela Prefeitura por descumprirem as determinações do Decreto Covid-19.



Na madrugada de domingo, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Polícia Militar foram para a Avenida Hilton Massa, onde bares estavam abertos após o horário permitido.

As equipes atenderam a denúncias de moradores. No local, eles encontraram grande aglomeração e carros com música alta. A Romu, com apoio da PM, dispersou as pessoas, e os fiscais do Meio Ambiente multaram os estabelecimentos que estavam abertos.

A Prefeitura de Cabo Frio disponibiliza o disque denúncia para poluição sonora: (22) 99810-0396.