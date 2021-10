Cabo Frio capacita fisioterapeutas durante o mês de outubro

A partir desta segunda-feira (18) a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar ciclo de cursos de capacitação e atualização para os fisioterapeutas da rede municipal de saúde. Os temas abordados abrangem a reabilitação das sequelas causadas pela covid-19, além de protocolo de tratamento oncológico e em ortopedia. Ao todo, 75 profissionais participarão das ações, que acontecerão no Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho.

A “Transmissão e Manifestação Clínica da Covid-19”, ministrada pela médica Priscila Siqueira, é o tema de abertura na segunda (18), às 9h. Em seguida, às 10h, a médica Tatiana Ribeiro abordará o tema “Projeto de Reabilitação Pós-Covid de Cabo Frio”.

No dia 21 de outubro, às 14h, o médico André Trindade apresentará o curso sobre “O uso da terapia manual no Protocolo de Tratamento Acelerado em Ortopedia”. Encerrando as ações, no dia 26 de outubro, às 9h, acontece a capacitação “Pré-habilitação, preparando o paciente a partir do diagnóstico para tratamento oncológico”, com a médica Anke Bergmann.

A abertura das capacitações e cursos para os profissionais aconteceu no dia em que é celebrado o Dia do Fisioterapeuta, 13 de outubro, com a palestra da médica Gabriela Avolio e curso do médico Rafael Barreto, com presença do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio.

O superintendente de Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde, Jay Brasileiro, destaca sobre a importância da educação continuada.

“O governo municipal está investindo na formação dos profissionais com cursos específicos. A capacitação engloba conhecimentos científicos a respeito dos mecanismos de transmissão e infecção da covid-19, assim como as sequelas da infecção, estudo de protocolos para a síndrome pós-covid e desafios da reabilitação no contexto da rede do SUS. A maior celebração neste mês, que homenageia os profissionais de fisioterapia, é buscar cada vez mais o melhor atendimento para os pacientes”, diz Jay Brasileiro.

Atualmente Cabo Frio disponibiliza dois Centros Municipais de Reabilitação, localizados nos bairros Novo Portinho e Jardim Esperança. Nesses locais, por mês, são realizados cerca de 3.800 atendimentos. O Centro Municipal de Reabilitação do Novo Portinho conta ainda com o setor pós-covid19. Inaugurado em março deste ano, até o momento, já atendeu mais de 200 pacientes e realizou 744 atendimentos.

O setor tem como objetivo oferecer atendimentos fisioterápicos para moradores de Cabo Frio que apresentam sequelas após contágio do coronavírus como falta de ar, fadiga, tosse crônica, cansaço, perda de memória, disfunção cognitiva, dor no peito em aperto e baixa tolerância ao exercício.