Cabo Frio começa a realizar testes rápidos de COVID-19 nas unidades de saúde

A Prefeitura de Cabo Frio começou a realizar testes rápidos de anticorpos IgG e IgM (Imuno-Rápido) para detecção da Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF). Pessoas entre o oitavo e o décimo dia do início dos sintomas poderão ser testadas, e a realização está condicionada à avaliação do profissional médico de plantão.

O objetivo é ampliar o número de pessoas testadas para acompanhar a evolução dos casos na cidade, bem como buscar a adesão do paciente ao isolamento domiciliar, com acompanhamento familiar para evitar a disseminação do vírus.

O cidadão que apresentar sintomas leves como tosse, resfriado e breve mal-estar pode procurar a unidade de saúde do bairro que é cadastrado. Os testes serão somente para pessoas atendidas por sintomas respiratórios, e não para a população que esteja assintomática. Para quem ainda não é cadastrado, basta levar um comprovante de residência no posto de saúde da localidade.

“As unidades básicas de saúde são para atendimento inicial de quadro leve dos sintomas. Quando o atendimento é emergencial, o paciente deve ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, alerta o médico da saúde da família, Guilherme Tritany, apoiador Institucional da Atenção Básica de Cabo Frio.

Além de todas as ações do município, como reforço no teste para identificação do diagnóstico e demais medidas de prevenção, a Prefeitura reforça que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve evitar aglomerações, utilizar máscara e acatar as recomendações dos profissionais de saúde.

Os testes rápidos podem fornecer resultados em até 15 minutos após a coleta, sem a necessidade de laboratório, e são feitos a partir da segunda semana de sintomas, quando a quantidade de vírus diminui e o indivíduo produz anticorpos, principalmente das classes IgG e IgM.

Para realizar esse exame, é obtido uma amostra de sangue por punção digital. Somente pessoas entre o oitavo e o décimo dia do início dos sintomas poderão ser testadas, e a realização está condicionada à avaliação do profissional.