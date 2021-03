Cabo Frio começa a vacinar idosos de 78 e 79 anos contra COVID-19

A Prefeitura inicia nesta semana mais duas faixas etárias de vacinação para idosos. Desta vez, quem tem 79 será imunizado na quinta-feira (11), e quem tem 78 anos será vacinado na sexta (12). A imunização continuará sendo em sistema drive-thru e nos polos, das 10h às 15h.

“A vacinação está avançando em Cabo Frio. As doses são poucas, mas vamos imunizar conforme o recebimento das doses e a necessidade de nosso município. Pedimos que a população compareça com tranquilidade aos locais”, orienta o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.

No primeiro distrito, os polos de vacinação são a Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, e o CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança; e o drive-thru será no Centro Municipal de Reabilitação.

No segundo distrito, o drive vai funcionar no PAM de Santo Antônio e o polo de vacinação será no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira.

Na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, equipes da Vigilância Sanitária realizaram a desinfeção do prédio nesta segunda-feira (8), assim como já havia ocorrido na sexta (5).

Para se vacinar é necessário apresentar os seguintes documentos:

✔️CPF ou Cartão Nacional do SUS;

✔️Documento com foto;

✔️Comprovante de residência.

SERVIÇO: VACINAÇÃO IDOSOS – 79 e 78 ANOS

1º Distrito

📍Centro Municipal de Reabilitação

Drive-thru: Av. Henrique Terra, 706, esquina com a Av. Quatro Estações – Novo Portinho

📍Escola Municipal Professor Edilson Duarte

Polo: R. Amélia Ferreira, s/n – Jardim Caiçara

📍CIEP Hermes Barcelos

Polo: Estrada Velha de Búzios, 01- Jardim Esperança

2º Distrito

📍PAM de Santo Antônio

Drive-thru: Avenida Beira Mar, s/n

📍Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira

Polo: Rodovia Amaral Peixoto, s/nº – Aquárius