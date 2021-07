Cabo Frio concorre a um prêmio de até R$ 250 mil, destinado ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

O projeto social Instituto Escola do Mar, de Cabo Frio, foi selecionado para participar do Programa IR Cidadão, uma iniciativa do Itaú Social que apoia projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O município concorre a um prêmio de até R$ 250 mil, destinado ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A escolha do projeto social foi feita pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com base nos três eixos obrigatórios do Programa IR Cidadão: Promoção da Vida e da Saúde, Enfrentamento e Prevenção de Violações de Direitos e Garantia do Direito à Educação.

O Instituto Escola do Mar proporciona aulas de surf e educação ambiental para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e foi fundado pelo professor Osni Guaiano, que destacou o objetivo de combater a evasão escolar e garantir a inclusão, que também é trabalhada no projeto.

O CMDCA também avaliou o projeto do atleta de MMA Yago Bryan, que já atua em comunidades do Rio de Janeiro e Resende com diversos esportes e também acompanhamento pedagógico e psicológico.

A secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, viu a apresentação dos projetos sociais junto a outros membros do secretariado, e viu a ocasião como uma forma de unir forças com as entidades da sociedade civil em prol dos jovens do município.

As inscrições para o Itaú Social terminam nesta sexta-feira (30), e os projetos inscritos serão avaliados entre os dias 2 de agosto e 18 de outubro. Os Conselhos que tiverem suas propostas selecionadas serão informados entre os dias 19 de outubro e 12 de novembro, e terão os recursos destinados aos Fundos entre os dias 15 de novembro e 31 de dezembro.

Para mais informações sobre o programa, basta acessar o link: