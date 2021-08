Cabo Frio convoca moradores que estão no prazo para a segunda dose da Coronavac

A Prefeitura de Cabo Frio está convocando moradores da cidade que já estão no prazo para tomar a segunda dose da vacina Coronavac/Butantan, contra a Covid-19. A aplicação acontece somente em quatro unidades específicas: no PAM São Cristóvão, toda quinta-feira, das 8 às 15h, e no ESF Vila Nova, Jardim Peró e Samburá, de terça a sexta, das 9 às 16h. Quem já passou do prazo também deve procurar uma das quatro unidades de saúde.

Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município. No ato da vacinação deverá apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e no nome da própria pessoa, e ainda cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.

A coordenadora de imunização em Cabo Frio, Patrícia Freitas, ressalta que a eficácia prometida pela vacina foi determinada de acordo com estudos que testaram com as duas aplicações. Mas, para isso, ela reitera o alerta sobre a importância de a população obedecer ao intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde, que no caso da Coronavac/Butantan é de 28 dias.

“A segunda dose é muito importante, pois aumenta a proteção contra a Covid-19 e ajuda a prolongá-la. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose e as vacinas ficam reservadas”, explica Patrícia.