Cabo Frio: Corpo de uma mulher é encontrado em vegetação na Praia das Dunas

O corpo de uma mulher, sem roupa, foi encontrado por volta das 11h30, desta segunda-feira, dia 15, na Praia das Dunas, Avenida do Contorno, em Cabo Frio.



O corpo estava enrolado no que parecia ser um tapete, numa área que tinha pegado fogo e foi encontrado pela Guarda Ambiental, que foi averiguar o incêndio.

De acordo com as informações iniciais, a vítima é Naimar Ferreira, moradora do bairro Itajurú, que estava desaparecida desde último sábado, dia 13, quando saiu de casa trajando short, blusa e uma bolsa de couro.



A família vinha divulgando o sumiço dela através das redes sociais. Logo após o corpo de uma mulher ter sido encontrado, familiares estiveram no local e fizeram reconhecimento.

A causa da morte ainda não foi identificada, mas de acordo com os policiais, a vítima não apresenta marcas de queimaduras, o que mostra que ela foi jogada no local após queimada.

Agora, no final de noite, nas redes sociais, familiares buscam pelo ex-companheiro dela, morador do Buraco do Boi, pois ele também sumiu desde o último sábado e desconfiam de sua participação no crime.



Em homenagem na rede social, seu filho, Vinicius Ferreira diz: “Hoje Deus resolver colher uma flor do meu jardim, um sentimento impossível de descrever. Uma mulher que nunca mediu esforços pra ensinar o bem a mim e minha irmã. Mãe que Deus te receba de braços abertos, vou continuar bem, sempre como os pés sobre a rocha”, escreveu.



Naimar deixa dois filhos e netos.