Cabo Frio: Destroços da embarcação Aloha III são retirados da Praia do Forte

A Prefeitura de Cabo Frio atua, por meio da Defesa Civil, Guarda Marítima Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente e Comsercaf, para resguardar e proteger os banhistas da Praia do Forte.

Os destroços da embarcação Aloha III foram completamente retirados na manhã desta terça-feira (7), no entanto a escuna Bacuhy, ainda está encalhada na arrebentação.

A Capitania dos Portos informou que os Proprietários das duas embarcações foram notificados e estão adotando as providências para retirá-las do local. E que ainda mantém o monitoramento constante da situação, quanto a possíveis riscos à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica e instaurou Inquérito Administrativo para apurar as causas e os possíveis responsáveis pelo acidente.