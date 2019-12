Cabo Frio divulga programação de Réveillon

A Prefeitura de Cabo Frio vai receber o ano de 2020 com queima de fogos e programação musical. Serão três dias de shows. O palco será montado a partir desta quinta-feira (26) na Avenida Hilton Massa, na Praia do Forte, na altura da Rua Nilo Peçanha.

Os shows têm início sempre às 19h. No dia 30, a apresentação fica por conta de Jéssica Macedo e Rauny Alves, participantes do Canta Cabo Frio. Juliana Gorito sobe ao palco em seguida. Tom Zahir fecha o primeiro dia de comemorações.

No dia 31, a dupla Johnny Lucas e Matheus sobe ao palco às 22h. A programação começa às 19h com dj’s. Quem comanda o show da virada é o pagodeiro Felippe Secco. A queima de fogos terá duração de 12 minutos. No dia 1º de janeiro, a programação será gospel.

Em Tamoios, a queima de fogos também terá duração de 12 minutos. O palco foi montado na altura da Avenida Independência. No dia 30, terá roda de samba com o grupo Canto Samba, também a partir das 19h. Às 22h, quem se apresenta é o grupo Tambores Urbanos. Quem comanda o show da virada, no dia 31, é o grupo Nosso Bem. No dia 1º, as cantoras gospel Emilly Fernandes e banda e o grupo Guebel se apresentam.

“Vamos fazer uma festa dentro das possibilidades financeiras no município. O prefeito Dr. Adriano Moreno pediu para que fizéssemos uma festa com poucos gastos e a partir disso, buscamos a parceria dos comerciantes locais. Entendemos que Cabo Frio é uma cidade turística e precisamos manter a tradição dos show e queima de fogos. Desta maneira, podemos fazer uma festa linda para dar boas vindas a 2020”, explica Clovis Barbosa, superintendente de Eventos.

Esquema de trânsito

A orla da Praia do Forte será fechada ao trânsito a partir do dia 26 de dezembro. No dia 31, as ruas que dão acesso à orla serão fechadas a partir das 5h. São elas: Avenida Macário Pinto nas rotatórias ao lado das praças dos Quiosques, da Cidadania e das Águas; Avenida Hilton Massa, no entroncamento com a Rua Antônio Feliciano de Almeida; Rua Almirante Barroso, no fechamento do acesso ao Canto do Forte; Avenida Nilo Peçanha com Rua Tamoios; Rua Francisco Mendes com Rua Tamoios e Rua Treze de Novembro com Av. Hilton Massa.

A partir das 15h também será interrompido o trânsito nas ruas Treze de Novembro com Tamoios; Ismar Gomes de Azevedo Rua Macário Pinto Lopes; na rotatória ao lado do Teatro Municipal com acesso à Rua Saturno; João Pessoa, sentido orla; início da Rua Aníbal Amador do Valle; esquina na Rua Alita do Valle com Anibal Amador do Valle, sentido orla. Agentes da Guarda Civil Municipal atuarão em diversos pontos da cidade orientando os motoristas afim de otimizar e melhorar o fluxo de veículos na cidade.