Cabo Frio é a primeira cidade do Estado a castrar todos os animais do Canil Municipal

Cabo Frio é a primeira cidade do Estado do Rio a zerar o número de animais que necessitam de castração no Canil Municipal. Cerca de 250 cães e gatos residentes no local foram castrados nas últimas semanas, em uma ação do programa RJPET, que é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura cabo-friense.

A marca foi atingida porque o município de Cabo Frio se tornou uma cidade teste para a realização do RJPET. Os animais que residem no Canil Municipal, que fica na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, foram beneficiados com a realização dos procedimentos em uma clínica veterinária particular, conveniada ao programa, via licitação gerida pelo governo estadual.

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, destaca que a iniciativa será levada para todo o estado.

“Cabo Frio foi o primeiro município a zerar os animais do abrigo público que precisam de castração. É uma satisfação ver esses resultados tão rápidos. Agradeço ao prefeito José Bonifácio e à secretária Katyuscia Brito, que acreditaram no nosso trabalho de levar a castração para os animais de Cabo Frio. Estamos em todos os municípios e vamos seguir trabalhando para cumprir a meta de 100 mil castrações até 2022”, afirma Marcelo Queiroz.

A castração é um procedimento cirúrgico seguro e eficiente, que contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Além disso, também colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos. Para o prefeito José Bonifácio, a castração é um ato de cuidado e respeito com os animais.

“Firmamos essa parceria com o governo do Estado e estamos apenas começando a colher os benefícios. Gostaria de agradecer ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, que foi fundamental para a realização da parceria. Agora, o objetivo é ampliar o trabalho para chegar a um número cada vez maior de animais que precisam do procedimento”, afirma o prefeito.

Protetores de animais cadastrados junto ao programa podem inscrever animais para serem castrados com a verba estadual. Para se cadastrar, o protetor deve enviar para o e-mail rjpet@agricultura.rj.gov.br os seguintes documentos: documento de identidade com foto; comprovante de residência no Estado do Rio de Janeiro; declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado; documentos que comprovem a prática; dados completos do local de acolhimento dos animais; telefone e e-mail para contato.

Os protetores formais podem solicitar a castração de até oito animais por mês. Moradores cadastrados pelo CPF terão direito a solicitar uma castração mensal. Diariamente serão disponibilizadas de 25 a 30 vagas para a castração animal.

A secretária municipal de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito, destaca também que os protetores que tiverem dificuldade para se cadastrar no programa podem procurar a sede da pasta, na Fazenda Campos Novos.

“Nossa equipe vai auxiliar os protetores que tiverem dificuldade com o cadastramento. Basta ir até a Secretaria de Agricultura, que fica na Fazenda Campos Novos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, explica a secretária.