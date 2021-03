Cabo Frio: Enquanto hospital de Tamoios não reabre, respiradores vão para Hospital do Jardim Esperança

Na noite de sábado, dia 13, a população de Cabo Frio flagrou um caminhão tirando aparelhos do Hospital de Tamoios, segundo distrito.



Intrigados com o fato, eles seguiram o caminhão para ver aonde iria toda a aparelhagem, pois bem, o prefeito da cidade, José Bonifácio, transferiu tudo para o Hospital do Jardim Esperança.



Intrigado com o fato, o vereador Léo Mendes foi até o hospital no domingo, dia 14, fiscalizar se os respiradores do Hospital de Tamoios estavam mesmo no Hospital do Jardim e se já estava atendendo a população.



“Ontem acompanhei o desespero e a desconfiança dos moradores de Tamoios, eu entendo e também quero que o Hospital volte a ativa logo, mas em ter respiradores parados em um hospital fechado ou tê-los em um hospital ativo e salvando vidas, é melhor que vidas sejam salvas e isso precisa ser levado em consideração. Além dos 8 respiradores que foram encaminhados ao Hospital do Jardim Esperança, 2 foram enviados para a UPA de Tamoios. Quero lembrar que no dia 12 de janeiro estive fiscalizando o Hospital de Tamoios, mostrei como estava, me pronunciei dizendo que haviam 10 respiradores parados, fiz um requerimento perguntando ao executivo o que faltava para o hospital ser reaberto e acompanhei a promessa da nova administração do hospital, que disse, no dia 15 de fevereiro, que o hospital reabriria em 30 dias. Quero deixar bem claro aos moradores de Tamoios que vou acompanhar mais do que nunca para saber o que está acontecendo com o hospital. A luta pela reabertura do Hospital de Tamoios não para”, disse o vereador.