Cabo Frio: Espaço Cultural Torres do Cabo oferece aulas de coral

O Espaço Cultural Torres do Cabo vai oferecer aulas de coral, a partir desta quinta-feira (30) às 20h. Os ensinamentos serão ministrados pelo maestro Francisco Javier. A atividade é gratuita e aberta ao público de todas as idades. Dez vagas estão disponíveis para a primeira turma e os interessados podem realizar as inscrições no local.

O maestro espanhol Francisco Javier se formou no Conservatório Profissional de Música de São Sebastião e se aperfeiçoou no Real Conservatório Superior de Madrid. Quando jovem, trabalhou como trompetista em orquestras sinfônicas e filarmônicas, bandas de música e como professor em conservatórios e escolas de música.

“Vamos começar a primeira turma do nosso Coral, que já tem nome: Relembrar. E dependendo de como for a procura podemos pensar em aumentar o número de vagas e traçar um novo plano de aulas”, comentou o maestro.

O Espaço Cultural Torres do Cabo fica na Rua 13 de Novembro, nº 51, no Centro.