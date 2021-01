Cabo Frio: Estádio Correão está sendo preparado para receber Campeonato Carioca

O Estádio Correão está sendo preparado pela Prefeitura de Cabo Frio para receber partidas do Campeonato Carioca de 2021, que começa neste fim de semana.



Equipes da Comsercaf e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer fizeram a limpeza da parte interna, das ruas do entorno e ajustes dos detalhes do gramado.

Os portões do estádio foram abertos, permitindo a circulação de pedestres e ciclistas na via interna, interligando a Av. Joaquim Nogueira a ruas internas do Jardim Caiçara. Mas, nos dias de partidas do Carioca os portões estarão fechados, uma vez que não é permitida a presença de público em jogos de futebol profissional no Estado do Rio por conta da pandemia do coronavírus.

A medida já começa a valer neste sábado (16), quando CEAC/Araruama e Queimados jogam às 15h, pela última rodada da série B2, ainda pelo campeonato de 2020.