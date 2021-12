Cabo Frio ganha novo posto de saúde

O bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, conquistou um importante avanço para a saúde da população. Nesta quarta-feira (15) foi inaugurada a nova sede da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em um espaço com mais estrutura para a população e gerando economia para os cofres públicos.

“Ao assumir a gestão no início do ano, identificamos, entre tantas situações, que o imóvel da unidade de saúde deste bairro era alugado e estava em péssimas condições. Qualidade na saúde pública é a junção de boa estrutura para pacientes e funcionários, com uma equipe multidisciplinar de atendimento. Atualmente, todas as equipes de saúde da família do município possuem médicos. Estamos ampliando o NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, com mais especialidades, também estamos implantando terapias complementares, pois saúde é sinônimo de qualidade de vida”, afirma o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.

A unidade funcionava anteriormente em um imóvel alugado, e agora passará a ter um prédio próprio, representando uma economia de R$ 3 mil por mês, ou R$ 36 mil por ano. Para 2022, a capacidade de atendimento para saúde bucal será dobrada. Também haverá área para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), quadra para atividades físicas e horta comunitária.

A nova unidade de saúde está localizada na rua Guiana, S/N, e vai sediar, também, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Nautilus.

“Hoje entregamos à população dos bairros Manoel Corrêa, Jardim Nautilus e também adjacências como Célula Mater e Foguete, as novas instalações da Unidade de Saúde. A partir de agora haverá melhor atendimento, com foco em oferecer infraestrutura de uma clínica com serviços multidisciplinares, com todo tipo de especialidades que possam contribuir para qualidade de vida do paciente”, afirmou o prefeito José Bonifácio durante a inauguração.