Cabo Frio ganha Trilha Ecológica Sensorial

Cabo Frio ganhou neste fim de semana a Trilha Ecológica Sensorial, que é a primeira de toda a região da Costa do Sol a ser totalmente acessível e inclusiva. O projeto da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer conta com o apoio do Centro de Inclusão Social do Deficiente Visual (CISDV) e do Projeto Geoparque Costões e Lagunas.

A inauguração ocorreu nesta sexta-feira (25), durante a I Expo do Cavalo Mangalarga Marchador, no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos. A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, além de secretários municipais, secretários adjuntos, superintendentes e coordenadores.

Após a inauguração, 10 participantes por vez receberam vendas e utilizaram uma corda para sentir o trajeto pelo qual caminhavam, demonstrando a possibilidade do acesso aos deficientes visuais.

O trajeto de um quilômetro é linear, plano, largo e rico em diversas espécies de plantas, que são identificadas com placas transcritas para o braille. Entre as plantas, estão a mamona, alfavacão, eucalipto, sansão do campo, maria sem vergonha, araçá, limão galego, pitanga, jenipapo, paulínia, sanhaçaiba, aroeira, marcela, erva baleeira, dormideira e jamelão.

A trilha ficará aberta para visitação em todos os eventos realizados no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos. A programação segue neste domingo (27) com a Feira do Produtor Rural.

Para acessar o Parque de Exposições de Tamoios é necessário usar máscara de proteção e respeitar o distanciamento social.