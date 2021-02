Cabo Frio: Gestantes de alto risco terão atendimento ambulatorial no Hospital do Jardim Esperança

As unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da Atenção Básica farão 50 agendamentos semanais de gestantes de alto risco para atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.



Mesmo após a consulta, as pacientes continuarão o acompanhamento com um obstetra e realizarão exames de imagens e laboratoriais.



Antes dessa iniciativa, as gestantes de alto risco tinham que se deslocar do Grande Jardim até o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, para acompanhamento em caso de uma gestação arriscada.

A novidade, implantada pela Prefeitura de Cabo Frio, vai beneficiar 314 gestantes, reduzindo os perigos da gestação de alto riscos e possíveis consequências adversas.