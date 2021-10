Cabo Frio imuniza 9.446 cães e gatos durante campanha

Quase 9.500 cães e gatos foram imunizados neste fim de semana, em Cabo Frio, durante mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 6.961 cães e 2.485 gatos receberam a dose da vacina contra raiva durante a ação volante, realizada pela Secretaria de Saúde, em 15 postos montados nos bairros Vila do Sol, Guarani, Manoel Corrêa, Praia do Siqueira, Palmeiras, Gamboa, Peró, Cajueiro, Jardim Caiçara, Parque Burle, Braga, Vila Nova, Passagem, Itajuru e Recanto das Dunas.

No próximo sábado (16) a ação será levada novamente para Tamoios. Acontecerá das 9h às 16h, em 11 postos volantes que serão montados em São Jacinto, Maria Joaquina, Campos Novos, Botafogo, Florestinha, Unamar, Gravatá, Samburá, Gargoá, Aquárius e Centro Hípico. Em novembro será a vez da zona rural da cidade, com atendimento aos bairros de Parque Veneza, Agrisa, Araçá, Pacheco e Angelim.

A campanha é para cães e gatos, a partir de três meses de idade, que não tenham sido vacinados contra a raiva este ano. No local da imunização, os tutores devem apresentar a carteira de vacina do animal. Quem não tiver, receberá o documento no momento do atendimento. Os responsáveis pelos animais devem usar máscara e respeitar as regras de distanciamento enquanto estiverem no local de imunização.

Para a segurança do pet, aqueles que tenham menos de três meses de idade, estejam doentes, mal nutridos, fracos, ou usando antimicrobianos ou anti-inflamatórios, não devem ser vacinados. Fêmeas que estejam em lactação ou gestação, ou animais que tenham apresentado reação alérgica a essa mesma vacina anteriormente, também não podem tomar a vacina.

A coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Andréia Nogueira, esclarece que, por conta da pandemia, a campanha de vacinação antirrábica está atendendo todas as recomendações de segurança e prevenção à Covid-19.

“Com objetivo de evitar aglomeração e facilitar o acesso das pessoas, a imunização está ocorrendo por bairros, descentralizando o atendimento. Mas, além da campanha, o município também realiza a vacinação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Vigilância em Saúde Ambiental, localizada na rua Índia, nº 40-A, bairro Jardim Flamboyant”, explicou Andréia.

A vacinação começou no dia 18 de maio pelo bairro Jacaré, e desde então já passou por Santo Antônio (Tamoios), Jardim Flamboyant, São Cristóvão, Monte Alegre, Porto do Carro, Vila do Ar, Jardim Esperança, Tangará, Caminho de Búzios, Jardim Peró e Reserva do Peró.

Todos os animais já vacinados este ano só poderão ser imunizados novamente a partir de abril de 2022. A previsão da Prefeitura é de que 25 mil cães e gatos sejam vacinados até o fim da campanha, em dezembro.

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA O PRÓXIMO SÁBADO (16)

São Jacinto – quadra ao lado do Posto de Saúde – Estrada de São Jacinto, S/N

Maria Joaquina – Escola Municipal Justiniano de Souza – Rua da Paz, S/N

Campos Novos – Entrada da Fazenda Campos Novos – RJ-106, km 124

Botafogo – Comsercaf Setor 12 – Estrada de Botafogo 233, casa 03

Florestinha – Escola Municipal Professora Alitta Maria do Vale – RJ-106, km 137

Unamar – Praça de Unamar – Rua Nossa Senhora de Fátima, 17

Gravatá – Rua André Terra, quadra 55, lote 1856

Samburá – em frente ao Mercado Bem Barato – RJ-106, S/N

Gargoá – entrada da Rua das Lebres, Unamar

Aquárius – Associação de Mulheres de Cabo Frio – Rua da Torre, 132

Centro Hípico – Casa de Ração Beira Rio – Avenida do Contorno, 04