Cabo Frio inicia vacinação contra Covid-19 em pessoas com idade entre 50 e 55 anos

A partir desta terça-feira (22) Cabo Frio começa a vacinar, contra a Covid-19, pessoas com idade entre 50 e 55 anos. A ampliação da imunização acontece de forma escalonada devido ao envio de vacinas pelo Governo do Estado, que continua sendo feita de forma gradativa.

Na terça-feira (22) a primeira dose do imunizante será aplicada em pessoas com 55 e 54 anos. Na quarta-feira (23) é a vez de quem tem 53 e 52 anos. Na quinta-feira (24) a vacinação será para pessoas com 51 anos. Encerrando a semana, na sexta-feira (25) a vacina será aplicada em quem tem 50 anos.

A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde específicas para Covid-19, que funcionam de terça a quinta-feira, das 9h às 16h, e sexta-feira, das 9h às 12h, e também no drive-thru, de terça a sexta, das 9h às 16h.

Para receber a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

REPESCAGEM ACONTECE EM TODOS OS DIAS DE VACINAÇÃO

Quem perdeu o prazo para se vacinar no período divulgado dos grupos prioritários anteriores deve procurar qualquer uma das unidades de saúde que faz vacinação contra a Covid-19. A repescagem acontece de terça a sexta.

Cada grupo precisa apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. No caso de pessoas com comorbidades e dos profissionais dos grupos já atendidos, é preciso apresentar, ainda, documentação específica.

ONDE SE VACINAR:

DRIVE-THRU

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº