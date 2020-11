Cabo Frio: Justiça suspende pesquisa que colocava Zé Bonifácio na frente

A Justiça Eleitoral, na terça-feira, dia 10, suspendeu pesquisa que colocava o candidato à Prefeitura de Cabo Frio Zé Bonifácio na frente dos outros candidatos na corrida eleitoral.



Ou seja, a Justiça Eleitoral impugnou registro e divulgação da pesquisa eleitoral “ALIANÇA PARA RECONSTRUIR CABO FRIO”, registrada pelo n.o RJ-00555/2020, a qual foi realizada pela empresa ORBIS INSTITUTO DE PESQUISA DE MERCADO LTDA/INSTITUTO.

No caso, a tal pesquisa dizia que o candidato estava com 32% a frente dos demais.

Segue abaixo a decisão:

“Sustenta, em síntese, a existência de elementos circunstanciais e fáticos que colocariam em dúvida a idoneidade do instituto de pesquisa e, ainda, a própria credibilidade da pesquisa registrada.

Nessa linha, aponta não ter sido permitido acesso ao sistema de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da entidade e das empresas que divulgaram a pesquisa, em afronta ao disposto no artigo 13 da Res. TSE n.o 23.600/2019.

Ademais, o representante também impugna a utilização de dados censitários desatualizados, ante a não indicação da fonte pública dos dados utilizados, o que vulneraria o disposto no inciso IV do artigo 2o da Resolução supra.

Ao final, pretende seja deferida liminar para determinar à empresa responsável pela pesquisa que se abstenha em divulgar os resultados das pesquisas.

Vieram os autos ao MPE.

Analisando detidamente os elementos contidos na inicial, entende o MPE que a liminar pretendida merece ser deferida.

Com efeito, o Instituto não apresentou informações imprescindíveis, como a forma em que foi realizada a pesquisa, sobretudo porque se tratou de pesquisa via telefone, sem que, entretanto, tenham sido disponibilizados dados referentes aos entrevistadores, dentre outros elementos previstos no artigo 13 da Res. TSE n.o 23.600/2019.

Por fim, não há elementos que demonstrem o cumprimento do disposto no artigo 2o, IV da Resolução no 23.600/2019, do TSE, visto que não há indicação da fonte pública dos dados utilizados para gerar os dados estatísticos informados na pesquisa.

Ao abrigo de tais considerações, manifesta-se o MPE seja deferida a suspensão da divulgação da pesquisa, nos termos do §1o, do Art. 16, da Res. TSE n.o 23.600/2019, com comunicação, para fins de ciência, aos meios de comunicação do município de Cabo Frio.

