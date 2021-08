Cabo Frio lança projeto de Coleta Seletiva nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13), às 9h, a Prefeitura de Cabo Frio vai lançar o projeto Coleta Seletiva Porta a Porta. A solenidade acontecerá na Praça Porto Rocha com a presença do prefeito José Bonifácio. A iniciativa, em fase piloto, vai atender inicialmente os bairros Ville Blanche e Itajuru. Ao todo, o serviço atenderá uma área de aproximadamente 217 mil m².

O recolhimento acontecerá duas vezes por semana na área delimitada, e será feito por agentes em bicicletas identificadas, às terças e quintas, das 14h às 16h. Neste primeiro momento a coleta atenderá residências unifamiliares, condomínios horizontais, condomínios verticais e estabelecimentos comerciais.

Na Coleta Seletiva Porta a Porta poderão ser descartados materiais plásticos tipo PET, PEAD, PP e PVC, embalagens e sacolas plásticas, jornais, revistas, papelão, latas, tampinhas de garrafas, embalagens de metais, garrafas e frascos de vidro. Não são permitidos resíduos orgânicos e não-recicláveis.

“Durante a coleta, além do servidor que receberá os materiais porta a porta, um agente explicará como funciona todo o projeto. O morador ou comerciante receberá um selo que será colado no imóvel, com o nome ‘Eu sou amigo do Meio Ambiente’, sinalizando que aquele local colabora com a coleta seletiva na cidade”, disse o presidente da Comsercaf, Heitor Fonseca.

O projeto vai contar ainda com a criação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV). Neles os moradores poderão depositar materiais como pilhas, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha, entre outros. O primeiro ponto terá o nome de “PEV Jojoca”, em homenagem ao primeiro coletor do município, e vai funcionar no Horto Municipal, na Avenida Henrique Terra, s/n, Portinho. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 14h.