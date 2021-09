Cabo Frio: Mãe diz que sabe que o filho está morto e pede ajuda para encontrar o corpo e enterrá-lo

Na última segunda-feira, dia 20, a equipe do Jornal de Sábado publicou uma mãe de Cabo Frio estava a procura de seu filho desaparecido desde sábado, dia 18.

Sabrina Lyza foi agora as redes sociais expor sua dor e pede que se seu filho estiver morto, que entreguem o corpo dele.

“Gostaria de me expor aqui um pouco, mesmo sabendo que não vai aliviar a minha dor. Só quem perde um filho sabe o que eu estou falando, sim eu tenho a plena consciência que meu filho Maxuell não está mais entre a gente, mas quero deixar claro que o perdão é libertador E EU PERDOO QUEM MATOU MEU FILHO DE TODO MEU CORAÇÃO. E ENTREGO NAS MÃOS DE DEUS! Mas como mãe, que não dorme a quatro dias esperando por uma resposta, um caminho, uma solução venho pedir por favor que me falem onde posso buscar o corpo do meu filho, para eu poder dar um enterro digno pra àquele que eu botei no mundo e criei com todo amor de mãe”, diz Sabrina.

A mãe, desesperada ainda completa: “Estou completamente destruída, com uma saudade que me sufoca, mas o que mais me tortura é não poder dar um adeus pro meu filho. Por favor, voce que sabe e pode me ajudar a encontra-lo, só me ligar restrito, não precisa se identificar, eu busco onde ele está. Pensem no meu sofrimento, no sofrimento da minha família, por favor, eu imploro somente para que eu possa dar um enterro digno para o meu filho.

Deus me deu, Deus tomou,bendito seja o nome do senhor. Que Deus possa tocar no coração de alguém”, diz a mãe.

