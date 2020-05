Cabo Frio: Moradores dos bairros Monte Alegre, Boca do Mato e Porto do Carro receberão as cestas básicas hoje

Aprovados no Cadastro Socioeconômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim) dos bairros de Monte Alegre, Boca do Mato e Porto do Carro receberão as cestas básicas nesta quinta-feira (14). A entrega será das 9h às 16h, em grupos divididos por ordem alfabética, na Escola Municipal Achiles Barreto, localizada na Avenida Wilson Mende, no Porto do Carro. A listagem com os nomes dos contemplados pode ser conferida por meio do link https://bit.ly/2YUZn0S.

Para retirada das cestas é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados por horários conforme descrito abaixo: pessoas com nomes iniciados de A até J serão atendidas no horário de 9h às 12h; e pessoas com nomes iniciados de K até Z serão atendidas no horário de 13h às 16h.

De acordo com a Sedesdim, não haverá atendimento para moradores que não constem na lista. Os critérios avaliados pela Sedesdim foram: renda familiar menor, composição familiar numerosa e a existência de pessoas idosas e pessoas com deficiência no domicílio.

A Guarda Civil Municipal fará o apoio logístico durante a entrega para garantir o espaçamento de um metro e meio entre cada pessoas e evitar aglomerações.