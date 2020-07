Cabo Frio não terá mais eventos em 2020 e nem festa do Ano Novo

O Gabinete de Gestão de Crise decidiu na tarde desta terça-feira (28), que a Secretaria de Turismo do município não vai promover eventos públicos no segundo semestre de 2020.



A recomendação também engloba os eventos privados em áreas públicas, que não receberão autorização. A medida foi tomada por conta da pandemia do coronavírus. Com as medidas, a tradicional festa do Réveillon será realizada de modo diferente. Não haverá queima de fogos e show na cidade. Alternativas serão discutidas com o trade turístico e as secretarias envolvidas na governança dos Territórios Turísticos.

Cabo Frio tem tradicionalmente a segunda maior festividade do estado, que costuma reunir 1 milhão de pessoas nas areias da Praia do Forte.

“Estamos estudando alternativas para a virada de 2020 para 2021. O que temos definido até o momento é que não vamos realizar e nem autorizar qualquer evento em área pública”, explicou o prefeito Dr. Adriano Moreno.