“Cabo Frio Natal Sol” começa neste domingo (12) com a chegada do Papai Noel

A abertura oficial do “Cabo Frio Natal Sol” será neste domingo (12), com a chegada do Papai Noel, às 14h, no calçadão da Praia do Peró. De lá, o bom velhinho começará a peregrinação pela cidade, em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O trajeto começa na praia da “Bandeira Azul” e segue até a Gamboa para uma volta pela Rua dos Biquínis, onde visitará as lojas, cumprimentando as pessoas que estiverem no local. Depois ele seguirá, no carro dos Bombeiros, pela Avenida Wilson Mendes, passando pelos bairros Jacaré, Porto do Carro e Jardim Esperança.

Por volta das 16h, Papai Noel será recebido na Feira de São Benedito, na Passagem, onde os ciclistas estarão o aguardando para um passeio de bicicleta pela cidade. O circuito passará pela orla da Praia do Forte, Praça da Cidadania, Vila Nova, Centro e Boulevard Canal.

Às 18h, Papai Noel será recebido na Praça Porto Rocha com uma cantata de Natal do Coral Despertar. No local também haverá uma feira de artesanato com a temática natalina.

Segundo o secretário de Governo, Davi Souza, o Natal simboliza a esperança renovada em Cabo Frio.

“O Natal deste ano foi pensado para simbolizar a renovação da esperança em nossa cidade, mais fortalecida e mais solidária em 2022. Este será um natal inesquecível para nós, fruto de um diálogo da prefeitura com o SESC recém inaugurado na cidade”, afirma Davi Souza.

Além dos pontos turísticos, na orla da Praia do Forte, na altura do quiosque de vidro nº 8 (onde funciona a Central de Atendimento ao Turista), será montado um espaço ‘instagramável’, onde os visitantes poderão tirar fotos. O espaço foi montado em parceria com o Sesc. Outro local preparado para fotos de Natal é o Museu do Surf, na Praça da Cidadania. O secretário de Turismo, Carlos Cunha, destaca que a cidade se preparou bem para a próxima temporada.

“A temporada ‘Cabo Frio Natal Sol’ tem tudo para se tornar um grande atrativo para os visitantes”, acredita Carlos Cunha.

CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA

Seguem abertas as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina – Cabo Frio Natal Sol. Podem participar da competição casas, prédios e condomínios residenciais, e também os imóveis comerciais que tenham a fachada ou vitrine voltadas para a rua. Os participantes serão divididos em três categorias: Fachada de Imóvel Residencial, Fachada de Imóvel Comercial, e Vitrine de Imóvel Comercial.

O concurso está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Os detalhes e regulamento estão no Edital de Chamamento Público Nº 002/2021, publicado na Edição Nº 322, do Diário Oficial Eletrônico do município. Para concorrer, basta o proprietário, ou responsável pelo imóvel, se inscrever gratuitamente no link (https://forms.gle/wumPMyygypTCbius8), preenchendo a ficha de inscrição até o dia 13 de dezembro de 2021, até às 23h59min. No ato da inscrição, o participante deve anexar o mínimo de três, e o máximo de 10 fotos do imóvel, coloridas e atualizadas, em alta resolução.

Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria. O vencedor do concurso ganhará hospedagem de um final de semana, para duas pessoas, em um empreendimento hoteleiro de Cabo Frio. O segundo lugar, um batismo de mergulho, para uma pessoa, no município. O terceiro lugar será agraciado com jantar, para duas pessoas, em um estabelecimento gastronômico localizado na cidade.

A entrega dos prêmios será feita pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em voucher exclusivo, contendo prazo para a retirada, em dia e local a ser definido diretamente com os ganhadores do concurso. O resultado final do Concurso de Decoração Natalina – Cabo Frio Natal Sol será no dia 04 de janeiro de 2022.