Cabo Frio participa de cerimônia de abertura do defeso da Lagoa de Araruama em Iguaba Grande

A secretária municipal de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olégario, participou neste sábado (31), da cerimônia de abertura do defeso da Lagoa de Araruama, representando o município de Cabo Frio. O encontrou contou com a presença de representantes do Consórcio Lagos São João, além de autoridades dos municípios que margeiam a Lagoa de Araruama, maior laguna hipersalina do mundo. O defeso total começa neste domingo (1º) e vai até o dia 31 de outubro.

Durante esse período, toda atividade da pesca de qualquer modalidade ficará proibida. O objetivo é combater a ação predatória e preservar as espécies.

“Durante o defeso, as guardas das cidades que margeiam a Lagoa se unem e realizam diversas ações como retirada de estacas do fundo da lagoa, apreensão de material de pesca como redes com malhas pequenas e rede de arrasto, entre outras. O patrulhamento será constante durante o dia e à noite todos os dias”, explicou a secretária de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olegário.

Participaram do encontro ainda representantes dos grupamentos ambientais, da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), da colônia de pescadores, das secretarias de Meio Ambiente de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, além de autoridades do Comitê da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una.