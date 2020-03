Cabo Frio participa do Dia D de Vacinação contra o sarampo neste sábado

A Secretaria de Saúde participa neste sábado (7), das 9h às 17h, o Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. O público-alvo são pessoas de 6 meses de idade até 59 anos que ainda não receberam a vacina.

Ao todo, serão 26 postos de vacinação em todo o município. O Dia D é uma estratégia que atende, principalmente, pessoas que não conseguem procurar uma unidade de saúde durante a semana. A iniciativa faz parte da estratégia do órgão federal para sensibilizar pais e responsáveis sobre a os riscos de não vacinarem os filhos, já que a doença é grave e pode matar.

Sobre a doença

O sarampo é transmitido por meio da fala, da tosse e do espirro. Os principais sintomas são mal-estar geral, febre, manchas vermelhas que aparecem no rosto e vão descendo por todo o corpo, tosse, coriza e conjuntivite. A vacina é fornecida pelo Ministério da Saúde e está disponível gratuitamente nos postos de saúde municipais durante todo o ano, conforme prevê o calendário nacional de imunização.

Contraindicações

Pessoas com suspeita de sarampo, imunocomprometidas, gestantes e crianças com menos de seis meses não devem receber a vacina. Alérgicos à proteínas do leite de vaca devem informar a condição ao profissional de saúde no posto de vacinação para que recebam a dose feita sem esse componente.

Segue a lista dos pontos de vacinação