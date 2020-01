Cabo Frio participará da primeira edição do Dia D do Detran para pessoas com deficiência

Cabo Frio participa na próxima sexta-feira (24), da primeira ação de 2020 do Dia D do Detran/RJ com atendimento especial para Pessoas com Deficiência (PCD). A atividade, que acontece das 8h às 17h, no Centro e em Tamoios, será para emissão de identificação civil gratuita, procedimentos de habilitação e vistoria sem necessidade de agendamento.

Para atendimento nos serviços de identificação e de habilitação é necessário apresentação de laudo médico original com o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência. Interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço desejado.

Por exemplo, para identidade é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento – dependendo do estado civil do requerente. Caso seja menor de 12 anos, é preciso estar acompanhado pelo responsável (pai, mãe ou responsável legal) e de identificação comprovando o parentesco ou a responsabilidade legal.

De acordo com o presidente do órgão, Antônio Carlos dos Santos, a proposta do Dia D é colaborar com a autonomia destes usuários que “demandam bastante os serviços de identificação e habilitação”. Este ano, o Detran ampliou a ação para cinco edições e as próximas datas serão nos dias 02 de abril (Dia do Transtorno do Espectro Autista), 12 de junho, 21 de setembro (Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência) e 3 de dezembro (Dia Internacional da Pessoa com Deficiência).

SERVIÇO

Dia D para Pessoas com Deficiência

Local 1: Centro

Endereço: Rua Jorge Lóssio, s/n

Horário: das 8h às 17h

Local 2: Shopping Unapark

Endereço: Av. Independência, 0 – L16 Q15

Horário: das 8h às 17h