Cabo Frio: Polícia encontra corpo que pode ser do Brian

A Polícia Civil encontrou na manhã desta quarta-feira, dia 02, um corpo em avançado estado de decomposição, amarrado, na localidade do Chavão, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.



O local era próximo onde o motorista de aplicativo, Brian Araújo, foi sequestrado e teve o seu carro roubado no dia 12 de novembro.

Com o cadáver foram encontradas as roupas que possivelmente estariam com Brian no dia do desaparecimento.

A 126• DP de Cabo frio já entrou em contato com a família, possivelmente para informar sobre o reconhecimento, que deverá ser feito por exame de DNA.

A Polícia Civil deixou bem claro que não há certeza que o cadáver seja do rapaz, porém as chances são de quase 100%.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Cruz Vermelha.