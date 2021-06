Cabo Frio: Prefeito, vereador e secretário sofrem acidente no Boulevard Canal

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, e o vereador Davi Souza, sofreram um acidente na manhã desta segunda-feira, 21, no Boulevard Canal.

Eles foram atingidos por uma placa de madeirite enquanto fiscalizavam obras do Monumento do Pescador, no Canal do Itajuru.



O acidente foi causado devido à forte ventania na orla. José Bonifácio foi atingido no rosto, na altura do nariz, sendo encaminhado ao Hospital Santa Izabel, onde está medicado, e segue em observação. Ele está lúcido e despachando normalmente do leito hospitalar.



O secretário Juarez Lopes foi atingido de raspão e não precisou ser medicado. Já o vereador Davi Souza, embora tenha sido atingido na cabeça, passa bem e não precisou ser internado.