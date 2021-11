Cabo Frio promove semana da FelizIdade a partir desta quarta (24)

De quarta (24) a domingo (28) acontece, em Cabo Frio, a Semana da FelizIdade. Realizada pela Prefeitura, o objetivo é fomentar práticas saudáveis voltadas para o público da melhor idade. A programação, criada em conjunto pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e Secretaria da Melhor Idade, prevê roteiros históricos, atividades esportivas, trilha e outras atrações.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara e utilização de garrafa d’água individual são obrigatórios a todos os participantes. Não é preciso fazer inscrição prévia: basta chegar ao local de concentração cerca de 15 minutos antes da hora programada.

A programação será oficialmente aberta, nesta quarta, com roteiro histórico pelo São Bento, Casa Scliar, Câmara Municipal e Charitas. Todo o roteiro será feito a pé. A saída será às 9h da Praia do São Bento. É recomendado que os participantes utilizem roupas leves e tênis.

Na quinta (25) a programação será na Praia do Peró, às 9h, em frente ao mastro da Bandeira Azul. A ideia é falar um pouco sobre a importância do selo. Em seguida haverá atividades esportivas com alongamento, zumba e caminhada. Além da utilização de roupas leves, é recomendado que os participantes levem canga ou toalha.

As atividades esportivas continuam na sexta (26), desta vez no canto da Praia do Forte, a partir das 8h. Haverá yoga, alongamento e hidroginástica. Aos participantes é recomendado levar canga ou toalha, e utilização de roupas de banho para hidroginástica, e roupas leves para as demais atividades.

Quem gosta de atividades um pouco mais radicais, tem a opção de fazer a Trilha da Caverna dos Escravos, no sábado (27), a partir das 9h. A concentração será na guarita da Ilha do Japonês. Para a atividade, é recomendado usar roupas leves, chapéu e tênis, e levar, além de água, frutas para uso pessoal e protetor solar.

Encerrando a programação, no domingo (28), às 10h, tem a Feira de São Benedito, na Praça São Benedito, no bairro Passagem.