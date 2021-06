Cabo Frio: Quinta será retomada a vacina contra o Covid para mães que estejam amamentando crianças até dois anos e gestantes

Na próxima quinta-feira (1º), será retomada a vacinação contra a Covid-19 para mães que estejam amamentando crianças de até dois anos de idade, gestantes e puérperas (até 45 dias) com e sem comorbidades. A vacinação será nas unidades de saúde específicas contra a Covid-19, das 9h às 16h.

Para se vacinar com a primeira dose, as lactantes precisam apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, e a certidão de nascimento da criança.

Já as gestantes e puérperas (até 45 dias) receberão a primeira dose da vacina somente mediante prescrição médica. Além disso, deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A recomendação para prosseguir com a imunização das gestantes e puérperas (até 45 dias) com e sem comorbidades foi embasada no cenário epidemiológico nacional, considerando o risco aumentado para desenvolvimento de formas graves da doença e complicações obstétricas.

1º DISTRITO

📍 ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

📍 ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

📍 ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

📍 ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

📍 ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

📍 ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

📍 ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

📍 ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

📍 ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

📍 ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

📍 ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

📍 PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

📍 ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

📍 ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

📍 ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

📍 ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

📍 ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

📍 ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº