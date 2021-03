Cabo Frio realiza cadastro on-line para cartão de estacionamento do idoso

Devido à pandemia, os idosos cabo-frienses podem solicitar o cartão de estacionamento para maiores de 60 anos através do e-mail melhoridade@cabofrio.rj.gov.br. Basta anexar uma imagem digitalizada da habilitação do condutor, do comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e do documento do veículo. Caso o idoso não seja habilitado, deve enviar a digitalização do documento do carro e habilitação da pessoa que vai conduzir o veículo, além da identidade, CPF, comprovante de residência do idoso com endereço de Cabo Frio.

O prazo de emissão do cartão é de cerca de 20 dias, e a retirada é na sede da Secretaria da Melhor Idade, na Rua Florisbela Roza da Penha, 292, Braga, das 9h às 16h. Até fevereiro, foram emitidos mais de 50 cartões.