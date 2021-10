Cabo Frio realiza capacitação com os acolhidos da Casa de Passagem e Centro de Acolhimento

Com o objetivo de orientar e capacitar os usuários da Casa de Passagem e Centro de Acolhimento para o mercado de trabalho, a Prefeitura de Cabo Frio realizou nesta terça (19) e quarta-feira (20), por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), palestras e oficinas de elaboração de currículo, orientações sobre o trabalho formal e informal, trabalho em equipe, produtividade e liderança.

Segundo a coordenadora do Programa, Evelane Nogueira, ele tem como objetivo principal apoiar os usuários dos equipamentos sobre a importância da reinserção no mercado de trabalho. Ao todo, 72 usuários foram atendidos na ação.

“Estamos muito felizes em realizar este projeto, pois nosso trabalho aqui é despertar o potencial dessas pessoas. Para isso elaboramos uma série de oficinas onde os usuários são aconselhados e apoiados desde a construção de seu currículo até as formas de ingresso ao mercado e postura profissional”, contou a coordenadora.